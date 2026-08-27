De la Espriella afirma que "la farsa" del plan colombiano 'paz total' de negociaciones con grupos armados "ha terminado"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha asegurado este miércoles que aquellos funcionarios que se comuniquen con "grupos terroristas" serán "llevados ante los tribunales", afirmando así que "la farsa de la 'paz total' ha terminado para siempre", en alusión al proyecto con el que el expresidente Gustavo Petro inició negociaciones con diferentes grupos armados del país.

"La farsa de la 'paz total' ha terminado para siempre. Ese capítulo oscuro será relegado al más lejano rincón de la memoria nacional", ha declarado De la Espriella en un acto en una escuela de cadetes del Ejército colombiano, según ha recogido la emisora Caracol Radio.

En la misma intervención, el mandatario colombiano ha advertido que "absolutamente nadie está autorizado para establecer comunicación con los grupos terroristas". "Funcionario particular que lo haga será llevado ante los tribunales. Se acabó ese jueguito de andar contemporizando con los enemigos de la patria", ha espetado.

El proyecto impulsado por el gobierno de Petro, ha asegurado, "fracasó estruendosamente en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz", ha recogido la revista 'Semana'.

"Por eso este Gobierno empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado", ha remarcado, incidiendo en que "los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugios frente a la justicia".

De la Espriella continúa de este modo marcando su tono con respecto a los grupos armados que protagonizan la prolongada crisis de seguridad que afronta el país.

En este mismo ámbito, el presidente colombiano ordenaba este mismo miércoles la extradición a Estados Unidos de cinco integrantes de grupos armados que fueron negociadores de paz durante los diálogos impulsados por su predecesor en la Casa de Nariño.