El estado de Ohio cierra todos los centros de votación y pospone hasta junio las primarias por el coronavirus

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado de Ohio, el republicano Mike DeWine, ha anunciado el cierre de todos los centros de votación y el aplazamiento hasta el mes de junio de las elecciones primarias debido a la pandemia de coronavirus que ha dejado ya 71 muertos en el país.

La decisión ha sido tomada siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias de Ohio, que han pedido el cierre de los centros de votación para "evitar la inminente amenaza que supone la alta exposición al COVID-19", según ha informado la cadena de televisión CNN.

Ya el lunes el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, había emitido una orden a todos los condados en la que estipulaba que las elecciones primarias para elegir candidato a la Casa Blanca quedaban aplazadas hasta principios de junio.

"Simplemente era insostenible para nosotros seguir diciéndole a los ciudadanos de Ohio que fueran a votar. Así que el gobernador ha tomado una decisión difícil pero necesaria", ha expresado LaRose.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) anunció una serie de recomendaciones el domingo que limitaba las reuniones a un máximo de 50 personas durante un periodo de ocho semanas.

La Casa Blanca, por su parte, indicó este lunes que esas aglomeraciones no debían ser de más de 10 personas. En Ohio, la población mayor de 65 años ha sido alertada de la importancia de permanecer en casa a menos que sea "absolutamente necesario".

"Bajo estas circunstancias no había forma alguna en la que, haciendo acto de conciencia, pudiéramos celebrar unas elecciones", ha aseverado LaRose, que ha especificado que, en caso de celebrarlas, no serían legítimas dado que "una gran parte de la población no acudiría a las urnas".

Al preguntarle sobre la posibilidad de que el virus no esté bajo control en junio, el secretario ha manifestado que ese "es un puente que habrá que cruzar llegado el momento". "Con suerte, las decisiones tomadas tanto aquí como a nivel nacional (...) ayudarán a que hagamos frente a este malicioso enemigo antes de junio", ha expresado.