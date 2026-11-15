Estonia anuncia el cierre de su frontera con Rusia a partir del 1 de diciembre

Archivo - El primer ministro estonio, Kristen Michal - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro estonio, Kristen Michal, ha ordenado al ministro del Interior, Igor Taro, organizar las medidas necesarias para el cierre de la frontera del país con Rusia a partir del 1 de diciembre en respuesta a un intento de sabotaje contra la militar estonia Threod que Estonia atribuye a Moscú.

"Si Rusia continúa con sus operaciones híbridas en Estonia y sabemos que los servicios secretos rusos utilizan los pasos fronterizos para influir en la población, debemos estar preparados para reducir nuestros riesgos", ha afirmado Michal, según recoge la prensa estonia.

"Cerrar la frontera disminuiría la amenaza para el pueblo estonio y enviaría un mensaje claro de que atacar la industria de defensa y las capacidades de defensa de Estonia es inaceptable", ha añadido.

Por su parte, Taro ha explicado que "Estonia ya ha restringido significativamente el tráfico hacia y desde Rusia en nuestros pasos fronterizos", pero ahora lo que se plantea es un "cierre total del tráfico peatonal y vehicular".

El ministro ha explicado que el Gobierno debatirá a finales de la próxima semana si esta decisión será temporal o permanente.

Los residentes estonios que hayan viajado a Rusia podrán regresar al país en las próximas dos semanas. Los conductores de vehículos comerciales que hayan cruzado la frontera también podrán regresar durante este período.

"A partir de ahí, el camino de regreso a casa podría ser largo y difícil. Con esta medida, mitigaremos aún más los riesgos asociados con las violaciones de seguridad y sanciones y enviaremos un mensaje al Estado agresor de que las acciones hostiles tienen consecuencias y un precio", ha explicado Taro.

En la noche del sábado el el edificio de la empresa de la industria de defensa Threod Systems en Viimsi fue atacado por orden del servicio de inteligencia ruso (GRU) con la intención de provocar una explosión e incendiarlo. Fueron detenidos ocho sospechosos, todos ellos residentes letones, y no hubo víctimas ni daños a la capacidad de producción y distribución de la empresa, según la versión de las autoridades.