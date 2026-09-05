Se estrella un avión de combate en una exhibición aérea en Grecia

Archivo - Una aeronave realiza una exhibición durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra, a unos 70 kilómetros al norte de Atenas. - Europa Press/Contacto/Marios Lolos - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica se ha estrellado este sábado en una exhibición aérea que tenía lugar en la base aérea de Tanagra, sin que pudieran salir eyectados los dos pilotos a bordo.

El grave accidente se ha producido en el marco de la Semana de la Aviación de Atenas, mientras el caza biplaza realizaba maniobras de exhibición como parte de un espectáculo popular.

Según informa el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica ha confirmado que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática, por lo que se trabaja en su localización pero se teme el fatal desenlace.

Equipos de bomberos y ambulancias han acudido de inmediato al lugar de los hechos, sin que se hayan reportado víctimas tras el espectacular accidente.