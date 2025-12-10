Etiopía celebrará elecciones parlamentarias el 1 de junio de 2026

Archivo - El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed (archivo) - WANG PING / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión electoral de Etiopía ha anunciado que las próximas elecciones parlamentarias se celebrarán el 1 de junio de 2026, a pesar de que varias zonas del país siguen siendo escenario de conflicto y en medio del aumento de las tensiones durante los últimos meses con Eritrea, lo que ha hecho temer la posibilidad del estallido de una nueva guerra.

La Comisión Electoral Nacional de Etiopía (NEBE, por sus siglas en inglés) ha publicado en su cuenta en Telegram un calendario electoral que contempla que los candidatos se registren entre este miércoles y el 9 de enero, antes de agregar que las autoridades están ya en el proceso de contratación de trabajadores electorales.

La presidenta del organismo, Melatwork Hailu, ha destacado además que durante los últimos meses se han realizado "trabajos significativos a nivel de preparación", incluido el establecimiento de un sistema digital para el registro de partidos, candidatos y votantes, antes de insistir que la revocación de la licencia del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) es firme.

"La NEBE no está manteniendo discusiones con el TPLF", ha subrayado Melatwork, quien ha afirmado que las cuestiones relativas a las tensiones en torno a la aplicación del acuerdo de paz de 2022 son "asuntos políticos que deben ser resueltas por los políticos", según ha recogido el diario etíope 'Addis Standard'.

Etiopía acusó en octubre a Eritrea de trabajar junto a una facción del TPLF para "lanzar una guerra" contra el país africano, si bien Asmara tildó las acusaciones de "farsa engañosa" y denunció el "provocador ruido de sables" desde Adís Abeba durante los últimos meses.

El intercambio de acusaciones supone una muestra más del deterioro de las relaciones bilaterales, marcadas por las tensiones desde que Eritrea lograra en 1993 la independencia de Etiopía, que derivó en una guerra entre ambos entre 1998 y el año 2000 y que dejó a Etiopía sin acceso al mar Rojo, algo que pide para poder potenciar su economía.

Por otra parte, Etiopía hace frente a conflictos armados en Oromía y en Amhara, donde la milicia Fano se alzó en armas en abril de 2023 por los intentos de las autoridades centrales de desarmarlas, tras haber sido un elemento clave de la guerra contra el TPLF, que se habría saldado con cerca de 600.000 muertos, según datos de la Unión Africana (UA), y más de un millón de desplazados internos.