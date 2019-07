Etiopía establece el récord del mundo de árboles plantados en un día

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Etiopía ha establecido este lunes el récord del mundo de árboles plantados en un día con más de 353 millones, superando por una gran diferencia el objetivo de 200 millones de árboles.

"Felicidades a Etiopía por no sólo alcanzar nuestro objetivo colectivo para el legado verde, sino por superarlo", ha dicho el primer ministro, Abiy Ahmed, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Las autoridades etíopes han cifrado el número de árboles plantados durante la jornada en 353.633.600, según la cadena de televisión local Fana. El récord hasta la fecha lo ostentaba India, con 50 millones de árboles plantados durante un día en 2016.

PM Abiy Ahmed met with @WFPChief to discuss further strengthening support to #Ethiopia. WFP have been engaged in food security & nutrition, and early warning & climate action among other focal areas. The two planted seedlings as part of the #GreenLegacy initiative. #PMOEthiopia pic.twitter.com/UhK9nkHG4n