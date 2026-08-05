La Eurocámara celebra este jueves un debate extraordinario sobre la crisis de Ceuta impulsado por el PP

Archivo - El eurodiputado Javier Zarzalejos (PPE) durante una jornada sobre Inteligencia Artificial, en el Hall de la Cámara de Comercio, a 23 de febrero de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebrará este jueves una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria registrada en Ceuta, en una sesión impulsada por el Partido Popular en la que participarán el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

El encuentro, que se celebrará por vía telemática entre las 14.00 y las 15.30 horas y al que también han sido invitados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aunque por el momento no han confirmado su asistencia, consistirá en un "intercambio de opiniones sobre la situación", según recoge el orden del día.

"La reunión extraordinaria con la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y las lecciones aprendidas de los acontecimientos de Ceuta", ha señalado Brunner en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También el presidente de dicha comisión parlamentaria, el eurodiputado 'popular', Javier Zarzalejos, ha defendido la celebración de este encuentro y ha subrayado que "el éxito de la política migratoria europea depende de que cada eslabón de la cadena sea fuerte", abogando por "asegurar" la "defensa de las fronteras" y "garantizar retornos efectivos".

La sesión tendrá lugar dos días después de la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE convocada para analizar lo ocurrido en Ceuta y de la iniciativa de la delegación española del PP para reclamar formalmente a la Eurocámara un debate específico sobre esta crisis durante el pleno de septiembre en Estrasburgo.

En una carta remitida a los eurodiputados, los 'populares' denunciaron que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez pone "en peligro la soberanía nacional y europea" y defendieron que lo ocurrido en el enclave español "trasciende una crisis migratoria", ya que, a su juicio, también afecta a la protección de la frontera exterior de la Unión y a la credibilidad del espacio Schengen.