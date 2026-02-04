La Eurocámara celebrará un pleno extraordinario el 24 de febrero para "honrar la valentía" de Ucrania

Archivo - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en una sesión plenaria celebrada en Estrasburgo (Francia). - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha convocado una sesión plenaria extraordinaria el próximo 24 de febrero para "honrar la valentía" de los ucranianos, el día en que se cumplirá el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

"Cuatro años de coraje y resiliencia", ha escrito Metsola en un breve mensaje difundido en redes sociales para anunciar la convocatoria extraordinaria.

"Reafirmaremos nuestro compromiso inquebrantable con una paz justa y duradera, así como nuestro apoyo concreto a Ucrania", ha añadido la presidenta de la Eurocámara.

También esta semana ha trascendido que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se desplazarán a Ucrania para participación por invitación del primer ministro, Volodimir Zelenski, en los actos de conmemoración del cuarto aniversario de la guerra.

Como señal del firme apoyo de la Unión Europea a Kiev en su resistencia frente a la invasión del régimen de Vladimir Putin, el bloque también trabaja para presentar a tiempo del aniversario el que será su vigésimo paquete de sanciones para elevar la presión sobre el Kremlin.