La Eurocámara no reconoce la legitimidad de la Duma rusa tras unas elecciones que califica de "fraude"

Archivo - Un eurodiputado indica el voto en contra de su grupo en la sesión de votación del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - ALAIN ROLLAND - Archivo

BRUSELAS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha rechazado este jueves reconocer la legitimidad de la Duma rusa tras las elecciones legislativas celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre, que ha calificado de "fraudulentas" y de "completa simulación", al considerar que se desarrollaron en un clima de represión política y sin garantías democráticas.

En una resolución aprobada en el pleno de Estrasburgo (Francia) con 482 votos a favor, 41 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados han denunciado las irregularidades cometidas durante los comicios y han acusado al régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, de llevar a cabo una "destrucción prolongada y deliberada de cualquier remanente de democracia en Rusia".

El texto sostiene que las elecciones no fueron "ni libres ni justas", al celebrarse sin candidatos "alternativos reales", medios de comunicación independientes, observadores creíbles ni libertades políticas, en un contexto en el que los críticos con el Kremlin han sido encarcelados, asesinados o forzados al exilio.

Asimismo, la Eurocámara ha condenado la celebración de votaciones en los territorios ucranianos ocupados por Rusia de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, así como en la región moldava de Transnistria y en las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, al considerar que vulneran la soberanía y la integridad territorial de estos países.

PIDE A LOS VEINTISIETE QUE NO RECONOZCAN A LA DUMA

Así las cosas, el Parlamento Europeo ha adoptado la decisión de no reconocer a la nueva Duma Estatal como representante legítimo ni como órgano legislativo de la Federación Rusa, una posición que ha pedido adoptar también a los Estados miembro de la Unión Europea.

En concreto, los eurodiputados han reclamado a los Veintisiete que se abstengan de mantener contactos oficiales con la recién constituida Duma y sus integrantes, así como que se opongan a su participación en asambleas interparlamentarias internacionales.

La resolución también rechaza cualquier consecuencia jurídica o política derivada de la organización de elecciones en los territorios ocupados por Moscú y se pronuncia en contra de normalizar la participación de Rusia en acontecimientos deportivos y culturales internacionales.

Por otro lado, la Eurocámara ha pedido a la UE que amplíe las sanciones contra las personas y entidades implicadas en la persecución política dentro de Rusia y en la guerra de agresión contra Ucrania.

Entre los posibles destinatarios de estas medidas, los eurodiputados han señalado a jueces, fiscales, funcionarios del servicio federal de supervisión financiera ruso, agentes implicados en la represión dentro y fuera del país, miembros de la Comisión Electoral Central y responsables de organizar procesos electorales en los territorios ocupados de Ucrania, Georgia y Moldavia.