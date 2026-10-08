La Eurocámara pide estudiar la inclusión de Hermanos Musulmanes en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Archivo - Banderas de los Estados miembro de la UE frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a los Estados miembro que estudien la posible inclusión de entidades y personas vinculadas a la organización islamista Hermanos Musulmanes en la lista europea de organizaciones terroristas, en el marco de una serie de medidas destinadas a combatir la infiltración de este tipo de redes en las instituciones democráticas y reforzar los controles sobre su financiación y sus actividades en territorio comunitario.

En una resolución aprobada en el pleno de Estrasburgo (Francia) con 381 votos a favor, 167 en contra y 15 abstenciones, los eurodiputados han condenado las estrategias de infiltración islamista que buscan debilitar los valores europeos, el Estado de derecho, la igualdad entre hombres y mujeres y las libertades fundamentales, al tiempo que han advertido del riesgo de que estas organizaciones utilicen las instituciones y los recursos públicos para extender su influencia.

En este sentido, la Eurocámara ha defendido que Europa debe seguir siendo una sociedad "libre, abierta y fiel a sus principios", pero ha advertido de que no puede seguir "financiando, consultando ni legitimando redes que utilizan su lenguaje, sus procedimientos y su financiación para debilitar sus valores desde dentro".

Asimismo, han instado a las instituciones comunitarias a reforzar los controles antes de colaborar con organizaciones que puedan estar implicadas en estas estrategias, entre las que mencionan al Foro Europeo de Organizaciones de Jóvenes y Estudiantes Musulmanes (FEMYSO) y otras estructuras vinculadas a los Hermanos Musulmanes.

POSIBLE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Uno de los principales puntos de la resolución es la petición al Consejo (los gobiernos) para que evalúe si determinadas entidades o personas vinculadas a los Hermanos Musulmanes cumplen los requisitos para ser incluidas en la lista europea de organizaciones terroristas, una decisión que implicaría la aplicación de sanciones.

Para ello, el Parlamento ha solicitado que el análisis no se limite a "las estructuras formales" de la organización, sino que abarque también a entidades asociadas, organizaciones pantalla, intermediarios financieros, redes juveniles y personas que desempeñen funciones de liderazgo o coordinación.

En materia de financiación, los eurodiputados han reclamado una mayor trazabilidad de los fondos europeos y controles "más estrictos" sobre las organizaciones beneficiarias de ayudas comunitarias, además de solicitar a la Comisión Europea un balance de los recursos concedidos a personas o entidades sospechosas de mantener vínculos con los Hermanos Musulmanes o con el islam político.

También han pedido intensificar la vigilancia sobre la financiación extranjera y las asociaciones transnacionales, especialmente aquellas que involucren a actores vinculados con Qatar o Turquía, así como reforzar la cooperación entre los Estados miembro, Europol y Eurojust para detectar posibles redes de influencia.

APOYO A LA PROHIBICIÓN DEL BURKA Y EL NIQAB

Por otra parte, la Eurocámara ha respaldado las medidas nacionales destinadas a prohibir el uso de velos faciales completos (niqab o burka) en espacios públicos, al considerar que esta práctica supone "un desafío inaceptable para la seguridad pública y la aplicación de la ley".

Los eurodiputados han defendido estas restricciones como una medida para favorecer la "cohesión social" y proteger "los derechos y libertades fundamentales de los demás, especialmente los de las mujeres".

La resolución también reclama la elaboración de una lista europea de predicadores del odio, siguiendo las iniciativas ya adoptadas por algunos Estados miembro, que permita reforzar los controles sobre la concesión de visados y permisos de residencia a las personas incluidas en ella.

No obstante, el Parlamento ha subrayado que la lucha contra la infiltración islamista debe ir acompañada de medidas para proteger a los ciudadanos musulmanes frente a la discriminación, que considera una "obligación democrática", y ha pedido apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los representantes musulmanes que defienden los valores democráticos y se oponen a las presiones islamistas.