La Eurocámara pide potenciar las alianzas de seguridad con países socios para alcanzar la autonomía estratégica

BRUSELAS 11 Feb.

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una texto no vinculante para defender el papel de las Asociaciones de Seguridad y Defensa (ASD) de la Unión Europea con otros países para alcanzar su autonomía estratégica en el contexto de seguridad "más grave" desde la Segunda Guerra Mundial.

Con 440 votos a favor, 85 abstenciones y 119 votos en contra, la Eurocámara ha adoptado un informe elaborado por la comisión de Seguridad y Defensa (SEDE) del Parlamento, en el que se insta al conjunto de las instituciones en Bruselas a reforzar las ASD por su papel "esencial" para responder "a las amenazas actuales y futuras" y para "fortalecer el papel de la Unión como actor estratégico global".

Los eurodiputados consideran que estas asociaciones son "una necesidad y no una opción", ya que respaldan la autonomía estratégica de la UE, al tiempo que siguen siendo "plenamente complementarias a la OTAN y se basan en la cooperación multilateral".

El texto subraya que la UE se enfrenta "a la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial", impulsada por la invasión rusa de Ucrania, pero también por "amenazas híbridas" como el terrorismo, los ciberataques, el cambio climático y otros riesgos vinculados a infraestructuras críticas.

También identifican a Rusia, "respaldada por Irán, Corea del Norte y Bielorrusia", como "la principal amenaza", mientras que China es descrita como "un competidor estratégico cuyo apoyo a Moscú obliga a la UE a reforzar su resiliencia económica y defensiva".

COOPERACIÓN MÁS ESTRECHA CON LA OTAN

El texto aprobado por el Parlamento Europeo en el pleno de Estrasburgo (Francia) también subraya la necesidad de "una cooperación más estrecha" entre la UE y la OTAN, reafirmando a la Alianza como "la piedra angular de la defensa colectiva".

Al mismo tiempo, reclama "un pilar de defensa de la UE más fuerte" para que esta pueda actuar de forma autónoma "si fuera necesario", subrayando la importancia de contar con "capacidades militares interoperables" en toda Europa, así como de la contratación conjunta, la cooperación industrial o la planificación de la OTAN "para evitar duplicidades".

ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD CON KIEV La Unión Europa mantiene actualmente Asociaciones de Seguridad y Defensa con ocho países socios como Noruega, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Japón, así como con países candidatos a la adhesión como Albania, Macedonia del Norte y Moldavia.

Estas asociaciones facilitan que la UE y sus socios se alineen en intereses y prioridades estratégicas comunes, refuercen la interoperabilidad y la coordinación en defensa, realicen compras conjuntas de armamento y que también participen en misiones y operaciones conjuntas o que aborden amenazas emergentes como ataques híbridos y cibernéticos.

En este sentido, los eurodiputados han propuesto formalizar una asociación estratégica con Ucrania, esgrimiendo que el apoyo a Kiev "es la base de la defensa europea" en estos momentos, además de ofrecer mayor apoyo militar, industrial y político sostenido a Ucrania, así como garantías de seguridad y el uso de activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania, "de conformidad con el Derecho Internacional".