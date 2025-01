Eurodiputados aplauden el alto el fuego en Gaza pero chocan sobre el futuro de la Franja

BRUSELAS 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Parlamento Europeo han aplaudido este lunes el acuerdo alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes aunque han evidenciado las divisiones en el seno europeo sobre el futuro de la Franja y cómo avanzar en la solución de dos Estados.

De parte del PP, Antonio López Isturiz, ha subrayado que el objetivo de la liberación de los rehenes tomados por Hamás tras los ataques del 7 de octubre y el cese a las hostilidades en la Franja era un "objetivo" para el PP europeo, valorando la "responsabilidad" con la que ha actuado su partido y el Parlamento Europeo, incluyendo su presidenta, Roberta Metsola, y la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, que fueron criticadas por viajar por su propia cuenta a Israel pocos días después de los atentados.

Así ha denunciado el "oportunismo" y "antisemitismo" de otros grupos y recalcado que la solución de dos Estados es una meta "compartida por todos" pero que no se puede lograr a base de "reconocer un estado sin consenso" y solo para "ganar puntos en política doméstica", en referencia al paso dado por España, Irlanda, Noruega y Eslovenia en mayo de 2024. "Esto es irresponsable", ha cargado.

Su compañero de filas, Nicolás Pascual de la Parte, ha defendido que la UE cierre filas, se mantenga unida e influya una futura conferencia de paz para Oriente Próximo. "Superemos nuestras dificultades y seamos hacedores de la paz", ha propuesto.

De lado de los socialistas, la eurodiputada Hana Jalloul, ha señalado como "gran noticia" el alto el fuego en Gaza y lamentado que el pacto haya llegado solo 15 meses después de una guerra que ha dejado más de 47.000 muertos. "Todo esto se podría haber evitado si este pacto se hubiera aceptado meses antes o si hubiéramos actuado con más determinación", ha declarado.

La parlamentaria española ha apuntado que ahora la UE tiene que enfocarse en una estrategia para Oriente Próximo que garantice el apoyo político y financiero a la Franja y debata sobre el futuro gobierno en Gaza. "Tenemos que ser empáticos debemos trabajar juntos para dos Estados que vivan en paz y prosperidad", ha defendido.

En la misma línea, su colega del PSOE, Leire Pajín ha pedido que el débil acuerdo de alto el fuego se convierta en una "realidad robusta, justa y permanente" con la solución de dos Estados y el aumento de la ayuda humanitaria a la zona.

Jaume Asens, de Sumar, ha subrayado que el acuerdo no es de paz, ni el cese permanente del fuego, asegurando que "sin Netanyahu detenido y juzgado no habrá paz". "Sentimos vergüenza porque esto podría haberse firmado hace ocho meses, nos habríamos ahorrado miles de muertos y no hicimos nada para que eso sucedería", ha criticado.

De lado de BNG, Ana Miranda, ha denunciado el "genocidio" vivido en Gaza, lamentando que el acuerdo de alto el fuego "salva vidas" pero ha tardado "demasiado tiempo" en cerrarse. Miranda ha criticado el "silencio" de la UE mientras la población europea salía a la calle para criticar la situación y el envío de armas a Israel, recalcando que tiene que acabar con la "colonización".

Mientras, la eurodiputada de Podemos, Isa Serra, ha denunciado en la Eurocámara el "apoyo incondicional" de la UE a Israel para "arrasar Gaza", afeando que los europeos hayan dejado que la ayuda humanitaria no entrara a la Franja aunque sí llegaban las armas al Ejército israelí.

ULTRADERECHA INSISTE EN QUE HAY QUE DERROTAR A HAMÁS

Entre otros grupos parlamentarios, Sebastiaan Stoteler, del grupo de ultraderecha Patriots, ha recalcado que la UE tiene que hacer todo lo posible para garantizar que Hamás desaparece, mientras que el ultraconservador de ECR, Bert Jan Ruissen, ha incidido en que no se ha logrado derrotar al grupo miliciano palestino por lo que la UE tiene que apoyar a la seguridad de Israel y evitar cualquier futuro rearme de Hamás.

En el caso de los liberales, la belga Hilde Vautmans, ha pedido observadores europeos para que se garantice el cumplimiento del alto el fuego y que la UE sea clara en la defensa de sus objetivos, priorizando la solución de los dos Estados ante el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

En las filas de los Verdes, Villy Sovndal, ha afirmado que la UE tiene que asumir su responsabilidad en Gaza y aportar todos los recursos necesarios para la reconstrucción de la Franja y para asegurar el cumplimiento del Derecho Internacional.