Evacuados 20 miembros de la tripulación de un buque tailandés atacado en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de barcos iraníes en el estrecho de Ormuz. - -/Sepahnews via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Tailandia han informado este miércoles de que un total de 20 miembros de la tripulación del carguero tailandés 'Mayuree Naree', incendiado tras sufrir un ataque con proyectiles en el estrecho de Ormuz, han sido evacuados por la Armada de Omán a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona, donde se estima que otras tres personas siguen a bordo del buque.

La Armada Real tailandesa ha confirmado en un comunicado que el granelero había partido del puerto de Jalifa, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y se dirigía a Kandla, en el estado de Gujarat, India. La embarcación fue alcanzada por uno de los proyectiles sobre las 11.10 horas (hora local), en medio de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo y en una jornada en la que otros dos buques han sido también atacados en la zona.

Así, ha indicado que el 'Mayuree Narre' se ha visto alcanzado tras cruzar el Estrecho y ha afirmado que dos proyectiles impactaron por encima de la línea de flotación, provocando explosiones en la popa y en la sala de máquinas, donde se estima que se encuentran los tres tripulantes que aún no han sido rescatados, según informaciones del diario 'Bangkok Post'.

A bordo de la embarcación había un total de 32 tripulantes, de los cuales 20 ya han sido evacuados con la ayuda de un bote salvavidas de la Armada omaní. Los presentes han explicado que se registró una explosión que se vio seguida rápidamente por un incendio.

Por su parte, la empresa británica de seguridad Ambrey ha explicado en una serie de comunicados que el ataque se produjo a unas 25 millas náuticas (alrededor de 46 kilómetros) al noroeste de Jasab, en Omán.

"El buque se encontraba transitando la zona en el momento del ataque, que ha provocado un incendio a borde del buque. La tripulación ha solicitado ayuda y está evacuando el barco", recoge el texto.