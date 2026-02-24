Ex primer ministro noruego implicado en el caso Epstein se encuentra hospitalizado

Archivo - Thorbjorn Jagland, ex primer ministro de Noruega. - Martti Kainulainen/STT-Lehtikuva / DPA - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Noruega Thorbjorn Jagland, implicado en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, se encuentra hospitalizado desde hace una semana, aquejado de una crisis nerviosa como consecuencia de las últimas revelaciones sobre su relación con el pedófilo estadounidense.

El abogado de Jagland, Anders Brosveet, ha explicado al tabloide noruego 'VG' que el ingreso hospitalario se debe a la "tensión" acumulada en los últimos días y ha negado que se produjera como consecuencia de un intento de suicidio, tal y como habían informado otros medios de comunicación noruegos.

Jagland, que ejerció como primer ministro entre octubre de 1996 y 1997, fue imputado hace un par de semanas por delitos de corrupción en relación a su estrecha relación con Epstein, pocos días después de que el Consejo de Europa le retirara la inmunidad a petición de las autoridades de Noruega para iniciar la investigación.

Secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019, la Policía registró varias de sus propiedades incluidos un apartamento en Oslo, la capital, y otro en la ciudad costera de Risor.

Los tentáculos del caso Epstein han sacudido a la cúpula política y social de Noruega. A la situación de Jagland, se le suma el exministro de Asuntos Exteriores y ahora director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), Borge Brende, o la princesa heredera Mette-Marit.