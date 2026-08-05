La ex primera ministra Sheij Hasina asegura que volverá a Bangladesh en diciembre pese a la pena de muerte

Archivo - La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina - Tobias Hase/dpa - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina ha asegurado este miércoles que en diciembre de este mismo año regresará a su país desde India, donde se encuentra exiliada tras ser condenada a pena de muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que le costó la vida a 1.400 personas y finalmente provocaron su caída después de quince años de mandato.

"Sé que pueden detenerme; que pueden enviarme a prisión; que pueden intentar ejecutar la sentencia dictada en casos fabricados. Pero el miedo no puede decidir mi deber para con el pueblo", ha declarado durante un evento organizado por el Club de Corresponsales Extranjeros del Sur de Asia, con sede en Nueva Delhi, y en el que ha participado de manera virtual.

En su intervención, Hasina ha asegurado que "(le) preocupa el futuro" de su país, al que quiere volver "porque el pueblo merece seguridad, desarrollo, prosperidad y paz. Se merece un Estado que lo proteja, una economía que le brinde oportunidades y una democracia que le garantice sus derechos".

Sin embargo, la exdirigente bangladesí ha dicho que "(su) regreso (...) no tiene que ver con el poder". "Quiero volver a Bangladesh con un único propósito: estar al lado del pueblo y ayudar a mejorar sus vidas", ha señalado.

Hasina, que fue condenada a muerte a finales de 2025 por un tribunal especial por la represión de las protestas el año anterior, ha señalado ahora que una "conspiración" la obligó a abandonar el cargo de primera ministra y ha reclamado que se levante la ilegalización de su partido, la Ligha Awami.