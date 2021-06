El excandidato presidencial Viktor Babariko niega los cargos por los que la Fiscalía le pide 15 años

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El opositor y excandidato a la Presidencia de Bielorrusia Viktor Babariko ha rechazado este lunes todos los cargos de los que está acusado y por los que la Fiscalía le pide 15 años, entre ellos blanqueo de capitales y transferencia de grandes sumas de dinero al extranjero.

Babariko ha declarado en el juicio que investiga sus presuntos delitos y que está llegando a su fin --se espera una sentencia la próxima semana--, donde ha precisado que "no hubo ningún acto ilegal" y que no "se avergüenza" de su labor al frente de uno de los principales bancos del país, donde "no se permitieron acciones ilegales".

"No puedo confesar un crimen que no he cometido", ha precisado el excandidato presidencial durante el juicio, según ha hecho saber la oposición bielorrusa a través de su canal de la aplicación de mensajería instantánea Telegram y recoge Radio Svaboda.

El acusado ha agregado que está "seguro" de que sus acciones fueron "honestas" y que no se tomó ninguna medida "en contra de las leyes de Bielorrusia".

Los fiscales han pedido que Babariko sea condenado a pasar "15 años de prisión en un centro correccional de máxima seguridad y privarle del derecho a ocupar puestos directivos", ya que ha sido imputado, entre otros, por evadir impuestos, cometer cohecho y provocar daños a Bielorrusia "a gran escala".

A mediados de junio de 2020, Babariko y su hijo Eduard fueron detenidos por liderar, según las autoridades, una red criminal que transfería grandes sumas de dinero al extranjero. El propio Babariko vinculó la investigación a las elecciones presidenciales, celebradas el 9 de agosto, algo que fue rechazado por el director del Comité de Control Estatal del país, Ivan Tertel.

Babariko encabezó durante 20 años el banco Belgazprombank, uno de los más importantes del país. De acuerdo con el KGK, en las estructuras de Belgazprombank se creó un grupo criminal organizado que sacaba dinero del país.