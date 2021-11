El exdirector de Pemex Emilio Lozoya asegura que "nunca se ha fugado" y dice que seguirá colaborando con la Justicia

Sus abogados recurrirán la prisión preventiva dictada en su contra

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya ha asegurado ante el juez que "nunca se ha dado a la fuga", tal y como ha afirmado la Fiscalía después de que un tribunal decretara el miércoles prisión preventiva en su contra ante la posibilidad de que abandone el país.

Lozoya, que ha tratado así de evitar el cambio de la medida cautelar, ha manifestado que está dispuesto a seguir colaborando con la Justicia en el marco de las investigaciones sobre corrupción. "Hay muchos intereses que no quisieran que se conozca la verdad, que son los destinatarios finales de los recursos", ha asegurado.

"Yo no me fugué, yo vine el 1 de mayo de 2019 a México y me regresé a trabajar porque como consultor extranjero debía viajar mucho", ha insistido, según informaciones del diario 'El Universal'.

La Fiscalía, sin embargo, ha recalcado que para que Lozoya compareciera ante el juez en el marco del caso en torno a la constructora brasileña Odebrecht fue necesaria una orden de arresto y que, una vez ejecutada en España, pasaron siete meses antes de lograr que fuera extraditado a México.

"Cuando ejecutaron la orden de aprehensión ya estábamos en diálogos con la Fiscalía General de la República para el criterio de oportunidad", ha justificado Lozoya por su parte. Además, ha lamentado que la "narrativa de la fuga" sirve únicamente para que "le carguen todas las culpas y hacer que otros se beneficien de los delitos cometidos".

"Se habla de un trato diferenciado hacia mi familia, pero mi madre estuvo presa en tres cárceles por haber recibido 120.000 dólares en 2012 antes de que yo fuera funcionario público, un dinero que yo le transferí para que me hiciera favor de pagar un impuesto sobre la compraventa de una casa", ha explicado.

En este sentido, ha matizado que "no se arrepiente" de haber hablado "con la verdad y de haber expuesto estos hechos de trato privilegiado. (...) Queremos no sólo resolver un problema nuestro como familia sino queremos que se alcance la justicia", ha concluido.

PRISIÓN PREVENTIVA

Sus abogados, por otra parte, han asegurado que interpondrán un recurso para lograr su puesta en libertad. "Vamos a interponer un recurso porque se nos ha permitido y eso es un derecho que tiene la defensa desde diversos ámbitos hemos promovido amparos y en este caso promoveremos algún recurso", han incidido.

"Estamos seguros que la vía es el acuerdo con la Fiscalía General de la República, él ratificará ante un tribunal su denuncia y estamos completamente convencidos que es un paso que va acelerar la suspensión de la acción penal y la suspensión de la acción penal a favor de él y su familia", ha señalado el equipo legal.

El abogado Miguel Ontiveros ha afirmado que se reunirá con altos cargos de Pemex para abordar el asunto y reparar los daños causados a su cliente.