Un exfiscal antidrogas de Paraguay es encontrado sin vida con dos disparos en la cabeza

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un exministro de Seguridad y exfiscal antidrogas paraguayo, Javier Ibarra, ha sido encontrado sin vida en el interior de su residencia con dos disparos en la cabeza, según ha trasladado la Policía, que investiga con la hipótesis de un homicidio aunque no descarta el suicidio.

La autopsia realizada este viernes confirma que Ibarra falleció como consecuencia de los dos impactos de bala de calibre 22 o similar. Según ha detallado el portavoz policial, el cuerpo fue encontrado en la cocina mientras que las armas estaban en otra parte. Sin embargo, las cerraduras no parecen estar forzadas.

Asimismo, ha detallado que se trata de una investigación "compleja" de la que "seguirán informando". Su cuerpo fue encontrado por un vecino y no constaban denuncias previas por amenazas, según recoge el diario paraguayo 'Última Hora'.

Los investigadores parten de la hipótesis del suicidio, aunque "no pueden descartar nada". "No tenemos desorden, no hay rastros de violencia. No se descarta la implicación de algún conocido", ha señalado el fiscal.

Ya en 2016 Ibarra denunció que varios desconocidos forzaron su vehículo para llevarse tres armas que pertenecían a la Policía y acusó al exresponsable antidrogas de emprender una campaña de destitución contra él, según recoge Infobae.

En el mes de mayo también se produjo el asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci en una playa del Caribe de Colombia en su viaje de luna de miel.