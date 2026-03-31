Un exministro de Irán denuncia un ataque contra un centro de investigación farmacéutico en Teherán

Archivo - El ex ministro de Exteriores de Irán Mohamed Javad Zarif tras un encuentro con el Gobierno en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Exteriores de Irán entre 2013 y 2021, Javad Zarif, ha denunciado este martes un ataque contra un centro de investigación farmacéutico en Teherán que ha sumado a otros "crímenes de guerra" cometidos por Estados Unidos e Israel, insistiendo en que esta escalada evidencia el "fracaso" de su ofensiva.

"Tras un mes de crímenes de guerra, hoy la Compañía de Investigación y Ingeniería Tofigh Daru fue atacada", ha señalado el ex jefe de la diplomacia iraní en un mensaje en redes sociales en el que añade una fotografía del supuesto ataque.

"Los agresores desesperados, tras fracasar en materializar sus delirios diabólicos, han golpeado ahora deliberadamente a un productor de ingredientes farmacéuticos activos, incluidos medicamentos contra el cáncer", ha denunciado Zarif.

Las instalaciones supuestamente atacadas pertenecen a un centro de investigación y desarrollo, y es parte de Tamin Phamaceutical Investment Company (TPICO), el holding farmacéutico más grande de Irán.

El diplomático fue responsable de Exteriores durante la Presidencia de Hasán Rohaní, y en este contexto fue uno de los artífices del acuerdo nuclear sellado en 2015 con Estados Unidos durante la etapa de Barack Obama, un pacto del que se desvinculó unilateralmente Washington al poco de llegar Donald Trump a la Casa Blanca.