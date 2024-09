Expertos de la ONU, sobre la explosión de dispositivos achacada a Israel: "Es una terrible violación de la ley"

Aseguran que estos actos podrían constituir "crímenes de guerra"



MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios relatores de la ONU han condenado este jueves las explosiones de dispositivos de comunicación registradas durante los últimos días en Líbano y Siria, las cuales han sido achacadas a Israel, por considerar que se trata de una "terrible violación de la ley" que ha dejado al menos 37 muertos y cerca de 3.000 heridos.

"Estos ataques violan el derecho a la vida en ausencia de cualquier indicio sobre una amenaza letal inminente para cualquier otra persona en ese momento", han indicado los expertos en un comunicado en el que han advertido de que entre los fallecidos hay un niño y una niña, además de personal sanitario. Se estima que unas 500 personas han sufrido graves lesiones oculares, entre ellos el embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani.

Por ello, han pedido una "investigación rápida e independiente para establecer la verdad y permitir la rendición de cuentas necesaria por la comisión de estos delitos de asesinato". "Expresamos nuestra más profunda solidaridad a las víctimas de estos ataques", han lamentado.

"En el momento de los ataques no había forma de saber quién poseía cada dispositivo y quién estaba cerca", han aseverado los expertos, que han apuntado a que estos ataques "violan inevitablemente el Derecho Humanitario" dada su arbitrariedad, entre otras cuestiones, "al no poder verificar cada objetivo ni distinguir a los civiles".

"Tales ataques podrían constituir crímenes de guerra", han sostenido antes de hacer hincapié en que el Derecho Internacional prohíbe el uso de armas ocultas o "disfrazadas de objetos portátiles aparentemente inofensivos cuando están especialmente diseñadas y construidas con explosivos". En este sentido, han advertido de que se trata de "trampas explosivas" que se escapan a la legalidad.

Los relatores han aclarado que cometer "actos violentos destinados a sembrar el terror entre la población civil, incluso para intimidarla o disuadirla de apoyar a un adversario también es un crimen de guerra". "Un clima de miedo impregna ahora la vida cotidiana en Líbano", han añadido.

INVESTIGACIÓN IMPARCIAL Y EXHAUSTIVA

Los expertos han solicitado a la ONU abrir una investigación "rápida, eficaz, exhaustiva, imparcial y transparente" sobre los ataques, para lo que han ofrecido apoyo y asistencia.

"Los Estados deben llevar ante la justicia a quienes ordenaron y ejecutaron estos ataques, incluso en el marco de la jurisdicción universal sobre crímenes de guerra", han asegurado antes de instar a todas las partes a "abstenerse de cometer nuevas violaciones del Derecho Humanitario" y hacer un llamamiento a la resolución de disputas de forma pacífica y de acuerdo al Derecho Internacional.

"La escalada de violencia desestabiliza toda la región. El Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General deben actuar para restablecer la paz y la justicia", han aclarado.

El ministro de Sanidad libanés, Firas Abiad, ha especificado que durante la jornada del martes murieron doce personas por el estallido de 'buscas', mientras que el miércoles murieron otras 25 personas por sucesos similares en el país, según ha recogido la cadena de televisión libanesa LBCI.

El carácter indiscriminado de los ataques, que quedó palpable con explosiones en lugares ajenos al ámbito militar o con gran afluencia de gente, ha sido criticado por el secretario general de la ONU, António Guterres, que ha instado a no utilizar como armas objetos civiles. No obstante, Israel no se ha pronunciado de momento.

El repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, el Ejército de Israel presentó la semana pasada a Estados Unidos sus "planes operativos" respecto a Líbano.