La expresidenta del Supremo de Nepal Sushila Karki se perfila como favorita para convertirse en primera ministra

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, ha sido elegida por los representantes de los manifestantes que llevan desde el lunes protestando contra el Gobierno para convertirse en la próxima primera ministra tras la dimisión de Sharma Oli, un cargo al que podría acceder de forma interina si recibe el visto bueno del Ejército.

La magistrada de 73 años ha llegado a un acuerdo con los manifestantes tras una reunión que se ha alargado durante más de cinco horas y en las que los jóvenes han sopesado la idea de su nombramiento para zanjar la crisis política que atraviesa el país.

La propia Karki ha dicho estar "preparada" para asumir el cargo de forma interina, por lo que tendrá que abordar la cuestión con el jefe del Ejército, Ashok Sigdel, según informaciones del diario 'Jabarhub', que ha indicado que el equipo negociador se encuentra ya en el cuartel principal de las Fuerzas Armadas.

Si Sidgel accede, Karki pasará a ser la nueva primera ministra y a pesar de que el propio Consejo Constitucional --presidido previamente por el primer ahora ex primer ministro-- había sugerido su nombre para volver a ocupar la presidencia del Supremo poco antes del inicio de las protestas.

Al menos treinta persona han fallecido y más de un millar han resultado heridas en el marco de los disturbios que llevan produciéndose desde el lunes en el país, donde miles de jóvenes han salido a la calle para exigir el fin de la corrupción y el restablecimiento del acceso a las principales redes sociales --medida que suscitó las manifestaciones en un inicio pero que fue retirada posteriormente por las autoridades--.