El expresidente del Banco Master Vorcaro firma un acuerdo de confidencialidad para negociar con la Fiscalía de Brasil

Archivo - Daniel Vorcaro, expresidente del Banco Master, investigado por fraude, a la salida de un centro de detención en Sao Paulo, Brasil - Europa Press/Contacto/Oslaim Brito - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del liquidado Banco Master brasileño Daniel Vorcaro ha firmado este jueves un acuerdo de confidencialidad con la Policía y la Fiscalía de Brasil, en el primer paso formal para iniciar las negociaciones en aras de lograr acuerdo de confesión con el Ministerio Público, que investiga el fraude en la institución bancaria que ha dejado un agujero financiero de 12.000 millones de reales (1.696 millones de euros) y 1,6 millones de afectados.

Vorcaro ha tomado la decisión de rubricar este acuerdo, entre cuyos signatarios está también su equipo legal, el mismo día en el que ha sido trasladado de la Penitenciaría Federal de Brasilia a la sede de la Policía Federal en la capital brasileña, a fin de negociar los términos de un posible acuerdo de confesión, según ha recogido el diario 'Folha'.

El documento de confidencialidad garantiza que si las partes no logran llegar a un acuerdo, nada de lo que el acusado diga durante las negociaciones podrá ser utilizado en su contra. Tras su rúbrica, Vorcaro comenzará a reunirse con sus propios abogados para discutir los hechos investigados y, tras ello, iniciarán una segunda fase en la que abordarán con las autoridades el material recabado al respecto.

Es en esta etapa en la que se inicia un proceso de verificación para determinar qué consideran los investigadores que es coherente o incoherente en el relato de Vorcaro y de qué partes existen pruebas suficientes que corroboren su versión.

Su traslado se ha producido bajo estrictas medidas de seguridad, decretadas con el doble objetivo de garantizar la protección de Vorcaro y prevenir el riesgo de fuga, en una decisión tomada por el juez del Tribunal Supremo André Mendonça, que supervisa la investigación de las irregularidades relacionadas con la entidad financiera.

La firma de este acuerdo por parte de Vorcaro llega un mes y medio después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sentenciara que el escándalo de Banco Master --que ha dejado un agujero financiero de 12.000 millones de reales (1.696 millones de euros) y 1,6 millones de afectados-- sería investigado "a fondo" para evitar que un fraude de este tipo vuelva a ocurrir en el país.

"No sé si hay algún partido político involucrado, no sé qué gobernador está involucrado, si hay diputados, senadores o alcaldes, si hay más empresarios involucrados. Lo concreto es que la orden es la siguiente: investigaremos a fondo para que esto no vuelva a suceder", afirmó entonces.

Banco Master creció de forma muy rápida vendiendo depósitos a plazo fijo con intereses muy superiores hasta su liquidación el 18 de noviembre de 2025, tras constatarse "graves violaciones" de las normas bancarias. La entidad está acusada de falsificación por parte de sus ejecutivos de instrumentos de crédito que más tarde vendían a un prestamista.