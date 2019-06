El expresidente Carter asegura que "no hay duda" de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016

Publicado 29/06/2019 2:20:01 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ha señalado este viernes que una investigación "completa" sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 demostraría que Trump es un "presidente ilegítimo".

"No hay duda de que los rusos interfirieron en las elecciones. Y creo que la interferencia, aunque todavía no se ha cuantificado, si se investiga completamente demostraría que Trump no ganó las elecciones en 2016", ha señalado Carter durante su intervención en un acto celebrado en el Centro Carter en Leesburg, Virginia, según ha recogido la CNN.

"Perdió las elecciones y fue puesto en el cargo porque los rusos interfirieron en su nombre", ha añadido. Tras hacer esta aclaración, el moderador del evento Jon Meacham le ha preguntado si pensaba que Trump era un presidente ilegítimo. "Basado en lo que acabo de decir, no puedo retractarme", ha respondido Carter.

Un documento redactado por Mueller, que encabezaba la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, investigaba, a su vez, las posibles relaciones entre Moscú y la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump.

El informe, que fue enviado al Congreso, indica que no hay pruebas de que se produjera injerencia alguna entre el magnate neoyorquino y las autoridades rusas, y afirma que tampoco hay indicios suficientes de que se incurriera en un delito de obstrucción a la Justicia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeaba este viernes sobre este asunto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al que pedía que "no interfiera en las elecciones" estadounidenses de 2020 antes de la reunión que ambos han mantenido al margen de la cumbre del G20.

"No interfieras en las elecciones", ha señalado Trump, con una sonrisa en la cara. Después se ha girado ha decir algo inaudible al mandatario ruso, que también se mostraba distendido en este primer acercamiento entre ambos líderes.