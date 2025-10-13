El expresidente Sarkozy entrará en prisión el 21 de octubre tras su condena por la trama libia

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará el próximo 21 de octubre en una cárcel de París para comenzar a cumplir la condena que dictó en septiembre la Justicia gala por un delito de asociación de malhechores en la causa que examinaba los fondos recibidos por su campaña electoral en 2007 de manos del régimen de Muamar Gadafi.

Pese a que la condena no es firme, ya en la lectura de la sentencia el juez determinó que Sarkozy debería entrar en prisión. Quedaba por conocer la fecha de ingreso, confirmada este lunes por fuentes oficiales a varios medios, entre ellos 'Le Monde' y Franceinfo. Sus abogados ya han adelantado que solicitarán su puesta en libertad el mismo 21 de octubre.

Sarkozy, sobre quien también pesa condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obligaba a llevar una pulsera electrónica para evitar su encarcelamiento, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.

"Si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la cabeza alta", proclamó ante los medios poco después de conocer su última condena, que contempla además cinco años de inhabilitación política contra quien fuese jefe de Estado de Francia entre los años 2007 y 2012.