El exsubsecretario chileno denunciado por violación alega que "su silencio obedece al respeto al debido proceso"

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exsubsecretario del Interior chileno Manuel Monsalve, denunciado por abuso sexual y violación por una trabajadora del Ministerio, ha afirmado este viernes en sus primeras declaraciones tras dimitir que su "silencio no es que esté eludiendo algún tema", sino que "obedece al respeto al debido proceso".

"He reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema, no acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean, mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso", ha declarado a los periodistas en la ciudad costera de Viña del Mar, según ha recogido el diario chileno 'La Tercera'.

Monsalve ha incidido en que la investigación "está declarada por el Ministerio Público como secreta". "No corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados, por lo tanto lo primero es que mi conducta tiene que ver con una conducta de respeto al debido proceso, el silencio es para respetar el secreto del proceso investigativo", ha reiterado.

El militante socialista ha hecho hincapié en su "confianza" en las instituciones y en su defensa, y ha agregado que no se va a referir a los hechos.

Tras ello, ha pedido prudencia: "Les pido completa prudencia, la prudencia no tiene que ver conmigo, hay muchas personas involucradas, pido respeto por la persona que denuncia y también por la persona que ha sido denunciada y por las personas que lamentablemente se ven profundamente dañadas en un proceso de esta naturaleza".

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y la ministra de dicha cartera, Carolina Tohá, declararon en calidad de testigo y voluntariamente "en línea con el compromiso del Gobierno de colaborar con la investigación para el total esclarecimiento de este caso".

El exsubsecretario, militante del partido socialista, dimitió el pasado 17 de octubre después de que ese día el diario vespertino 'La Segunda' revelara la denuncia por abuso sexual y violación en su contra, presentada tres días antes.

Monsalve afirmó entonces que no había cometido "ninguna conducta constitutiva de delito", pero que quería "garantizar el normal funcionamiento del Gobierno". El exdiputado insistió en que iba a demostrar su inocencia.

Según agregó luego el periódico 'La Tercera', la acusación la realizó una subalterna de 32 años, que aseguró que el 22 de septiembre, tras citarse en un restaurante con Monsalve para discutir temas laborales, se despertó al día siguiente desnuda, con manchas de sangre en su ropa y sin saber cómo llegó ahí. La prueba que coteja la Fiscalía es un peritaje del Servicio Médico Legal (SML) realizado a la víctima.

Sin embargo, según el referido diario, la víctima dijo que los hechos comenzaron el 1 de septiembre, cuando el exsubsecretario supuestamente le dio un beso sin su consentimiento.