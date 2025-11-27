Extraditado a Alemania el ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream detenido en Italia

Archivo - Escape de metano de oleoductos saboteados en el mar Báltico - THE SWEDISH COAST GUARD / XINHUA NEWS / CONTACTOPH

ROMA 27 Nov. (DPA/EP) -

El ciudadano ucraniano detenido en Italia por su presunta implicación en el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022 ha sido extraditado este jueves a Alemania, apenas una semana después de que el Supremo italiano aprobara esta medida después de una prolongada batalla legal.

El sospechoso, Sergei K., de 49 años, ha sido entregado a la Policía alemana tras tres meses bajo custodia italiana: pasó la mayor parte del tiempo en una prisión de alta seguridad en Ferrara (norte) y llegó a realizar una huelga de hambre durante varios días por presuntos malos tratos.

El hombre ha sido trasladado a Alemania en helicóptero y, al aterrizar en la ciudad alemana de Karlsruhe (oeste), ha sido trasladado a un vehículo junto a policías fuertemente armados. Comparecerá este viernes ante un juez, que se espera que emita la orden de arresto.

La Fiscalía alemana le acusa de ser coautor de las explosiones en los gasoductos del mar Báltico en 2022, puesto que supuestamente coordinó un equipo de siete personas que colocaron los artefactos explosivos, dañando los gasoductos Nord Stream 1 y 2.