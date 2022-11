El exvicepresidente Pence afirma que Trump fue "parte del problema" durante el asalto al Capitolio

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha afirmado que Donald Trump fue "parte del problema" aquel 6 de enero de 2021 en el que una turba de exaltados irrumpió en el Capitolio para intentar evitar la confirmación de la victoria de Joe Biden en las presidenciales de dos meses antes.

Pence se ha referido así al papel que Trump desempeñó durante aquellas horas y ha calificado de "temerarias" las palabras con las que el expresidente le acusó de no tener el "coraje" necesario para anular unilateralmente los resultados de aquellas elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

"No se necesita coraje para infringir la ley, se necesita coraje para defender la ley", ha contado Pence que le dijo a su hija cuando supo de las palabras de Trump, en una entrevista para la cadena estadounidense ABC con motivo de la publicación de su libro 'So Help Me God' ('Ayúdame Dios').

"Las palabras del presidente ese día en el mitin me pusieron en peligro a mí, a mi familia y a todos en el edificio del Capitolio", ha recordado Pence, quien se encontraba certificando en el Congreso los resultados electorales cuando una multitud espoleada por Trump irrumpió en el edificio.

Hasta aquel episodio, y al menos en público, Pence se había mostrado como un fiel escudero del expresidente Trump en las constantes polémicas y controversias que definieron su administración.

Sin embargo, a raíz de aquellos disturbios, los desplantes de Trump y de ver como entre el electorado republicano más furibundo se le acusaba de traidor y se pedía su cabeza, el otro 'número dos' de la Casa Blanca ha criticado al magnate por sus acciones de aquel día y las presiones a las que se vio sometido.

Trump reprendió aquellos días a Pence por no anular la certificación de los votos electorales y con el paso de los meses no ha escondido la "decepción" que le causó su vicepresidente durante aquella crisis, llegando incluso a calificar su elección para ocupar tal puesto como "un gran error".

Hace unos días la prensa estadounidense tuvo acceso a un extracto del libro que sale a la venta este martes, precisamente el mismo día en el que Trump tiene previsto anunciar sus intenciones para volver a la Casa Blanca en 2024.

"'Cientos de miles de personas van a odiarte. La gente va a pensar que eres estúpido. Serás recordado como un cobarde'", asegura que le dijo el expresidente Trump, según uno de estos adelantos de su libro.