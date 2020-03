La familia del exagente del FBI desaparecido en Irán en 2007 asegura que las autoridades lo dan ya por muerto

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La familia del exagente del FBI Robert Levinson, desaparecido en Irán en marzo de 2013, ha asegurado que las autoridades estadounidenses les han comunicado que está muerto, una tesis que contradice la versión oficial que venía manteniendo el Gobierno de Estados Unidos, que este mismo mes volvió a pedir su "retorno".

"Recuperar a todos los estadounidenses secuestrados o detenidos irregularmente en el extranjero es la principal prioridad del presidente (Donald) Trump. Trabajaremos hasta que Bob Levinson y todos los rehenes y detenidos de Estados Unidos vuelvan a casa", reclamó el secretario de Estado norteamericano coincidiendo con el decimotercer aniversario de la desaparición.

Sin embargo, su familia aseguró el miércoles en un comunicado que había recibido "recientemente" información oficial que permitía "concluir" --también para la Administración-- que Levinson "murió mientras estaba bajo custodia iraní". "No sabemos cuando y cómo murió, solo que fue previo a la pandemia de Covid-19", reza la nota, según CNN.

A pesar del mensaje, Trump ha asegurado que "no acepta que esté muerto", mientras que el asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, ha instado a Irán a ofrecer una versión "completa" de lo que ocurrió. En su caso, sí ha apuntado el posible fallecimiento: "Creemos que Bob Levinson pudo haber muerto hace tiempo".

IRÁN NIEGA TENER INFORMACIÓN

Las autoridades iraníes, entretanto, se ciñen a su versión. "Irán siempre ha mantenido que sus autoridades no conocen el paradero del señor Levinson y que no está bajo custodia iraní. Esos hechos no han cambiado", ha afirmado en Twitter un portavoz de la delegación ante la ONU, Alireza Miryousefi.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Abbas Musavi, ha dicho entender la preocupación de la familia pero ha subrayado que Teherán no tiene información alguna sobre el agente, de tal forma que desconoce su paradero o estado.

Según Musavi, la documentación oficial demuestra que Levinson abandonó Irán hacia un destino desconocido. En estos últimos años, ha agregado, las autoridades iraníes han hecho todo lo posible para obtener alguna pista, según la agencia de noticias oficial IRNA.