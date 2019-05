La familia del opositor venezolano Iván Simonovis denuncia la presencia del SEBIN en torno a su casa

Publicado 16/05/2019 16:59:02 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La familia del opositor venezolano Iván Simonovis ha denunciado este jueves que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se han desplegado en torno a su vivienda, donde cumple arresto domiciliario, sin que en estos momentos se conozca su paradero.

"No estoy en mi casa", ha dicho su mujer, Bony Pertiñez, por Twitter. "Vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo", ha contado.

Pertiñez ha indicado que "durante días el SEBIN ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel", de donde salió hace cinco años.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ha denunciado que el SEBIN ha detenido a cuatro periodistas en los alrededores de la residencia de Simonovis. Se trata de Mayker Iriarte, Mariana de Barros y Héctor Sánchez, de TV Venezuela, y Romel Gorosabel, de Caracol TV.

Simonovis fue condenado a 30 años de cárcel por los enfrentamientos de Puente Llaguno, en Caracas, que precedieron al intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el Gobierno de Hugo Chávez, en los que murieron 19 personas.

En 2014, se le concedió el arresto domiciliario por su estado de salud, aunque bajo la condición de no hacer "actos de proselitismo político", lo cual incluye no dar declaraciones a los medios de comunicación.