El informe final del MH370 dice que se manipuló deliberadamente su ruta sin determinar el responsable

SAMSUL SAID / REUTERS - Archivo

Actualizado 30/07/2018 13:12:00 CET

KUALA LUMPUR, 30 Jul. (Reuters/EP) -

El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido el 8 de marzo de 2014 cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur con 239 personas a bordo, pone de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que la aeronave se saliera de su ruta, si bien no apunta quién sería el responsable de esa manipulación.

Los investigadores no llegan a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

"La respuesta solo puede ser concluyente si se encuentran los restos del avión", ha asegurado ante la prensa el jefe del equipo de investigadores de seguridad del vuelo MH370, Kok Soo Chon. El 29 de mayo, las autoridades de Malasia decidieron suspender la campaña de búsqueda submarina que estaba realizando la empresa estadounidense Ocean Infinity, que analizó un aérea de unos 112.000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico sin tener resultados significativos.

Esa campaña era el segundo gran operativo para tratar de encontrar los restos de la aeronave, después de que terminara sin resultados la búsqueda que realizaron con medios militares Malasia, China y Australia estudiante un área de 120.000 kilómetros cuadrados en 2017.

Las autoridades de Malasia y los investigadores internacionales han pasado meses intentando averiguar por qué el avión Boeing 777 de Malaysia Airlines se desvió miles de millas de su trayecto programado hasta acabar estrellándose en el océano Índico.

Los expertos creen que alguien podría haber apagado deliberadamente el transpondedor del MH370 para desviarlo hacia el océano Índico. La última comunicación con el avión fue con el capitán Zaharie Ahmad Shá, que se despidió con el mensaje "Buenas noches, Malaysia tres siete cero", cuando el avión abandonó el espacio aéreo malasio.

El informe final de la Agencia de Seguridad en el Transporte de Australia (ATSB), de 400 páginas de extensión y publicado en 2017, indicó que Zaharie había volado una ruta "inicialmente similar" en su simulador de vuelo de casa seis semanas antes del vuelo MH370.

Un informe forense publicado por la Policía de Malasia con anterioridad señaló que no había actividades inusuales en ese simulador más allá de simulaciones recreativas de vuelos.

Kok ha afirmado que los investigadores han examinado el historial del piloto y del primer oficial de vuelo y que tenían unos antecedentes profesionales y un estado de salud mental y de entrenamiento correctos y satisfactorios.

"No tenemos la opinión de que podría ser un acto cometido por los pilotos", ha indicado, si bien no ha descartado ninguna posibilidad toda vez que el cambio de ruta fue realizado de forma manual y los sistemas del avión fueron apagados del mismo modo. "No podemos excluir que hubiera una interferencia ilegal de una tercera parte", ha asegurado Kok.

El jefe del equipo de investigadores malasios ha afirmado que se ha comprobado el historial de todos los pasajeros con las autoridades de quince países y que todos tenían buen estado de salud.

Los familiares de los pasajeros del MH370 han sido informados este lunes sobre las conclusiones del informe antes de que el documento fuera publicado por las autoridades malasias.

"Confiamos en que estos errores no se repitan y que pongan en marcha medidas para impedir que vuelva a suceder en el futuro", ha afirmado Grace Nathan, una abogada que perdió a su madre, Anne Daisy, en ese vuelo.

"El punto que subrayan es que este informe no es para asignar culpas sino una investigación de seguridad", ha afirmado, antes de explicar que los investigadores han limitado sus indagaciones a la información que se les ha suministrado.

Voice 370, un grupo que representa a los familias de los desaparecidos, había reclamado anteriormente al Gobierno malasio una revisión del vuelo MH370, incluyendo "cualquier posible falsificación o eliminación de documentos relacionados" con el vuelo y su "mantenimiento".

Los familiares han dicho que el informe señala los errores cometidos por Centro malasio de Control del Tráfico Aéreo y que solo se realizaron dos intentos de llamadas telefónicas desde tierra al avión, con cuatro o cinco horas de lapso entre los dos intentos.

Grace ha asegurado que los investigadores no han podido proporcionar respuestas a la cuestión de por qué no se hicieron más llamadas después de que la aeronave desapareciera de los radares. Los investigaron han analizado por qué el avión, un Boeing 777, voló miles de millas fuera de su ruta antes de estrellarse en el océano Índico.

El primer ministro malasio, Mahathir Mohamad, ha dicho que el Gobierno estudiará retomar la búsqueda del MH370 si aparecen nuevas claves sobre la desaparición del aparato. Los únicos restos confirmados encontrados de la aeronave son tres fragmentos de avión que aparecieron en las costas del océano Índico.