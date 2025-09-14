Las FDI asaltan la casa del activista palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No Other Land'

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista y activista palestino Basel Adra, galardonado con un premio Oscar por el documental 'No other Land', ha denunciado que efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han irrumpido en su domicilio en la localidad cisjordana de At Tuwani, tras ser agredido por un grupo de colonos israelíes junto a sus familiares y otros activistas.

Los hechos tuvieron lugar este sábado por la tarde, cuando varios colonos israelíes procedentes del asentamiento no autorizado de Havat Ma'on irrumpieron en el olivar de su familia, según ha relatado el propio Adra a CNN.

"En el momento del ataque, la policía y el ejército llegaron, pero no actuaron para detener la violencia. Una activista que nos acompañaba fue perseguida y golpeada en el suelo mientras los soldados observaban sin intervenir", ha ilustrado el activista, que ha añadido que dos de sus hermanos y un primo fueron atacados también por los colonos al enfrentarse a ellos para intentar detenerlos.

Adra ha asegurado más tarde que, tras estos hechos, los militares israelíes entraron en la aldea, registraron su casa durante unos veinte minutos y revisaron el teléfono de su esposa. También bloquearon el acceso de una ambulancia a la comunidad.

"Hemos denunciado en repetidas ocasiones a estos mismos colonos por dejar pastar sus rebaños en nuestros olivares, pero la policía nunca actúa", ha lamentado.

El documental 'No Other Land', codirigido por Adra y otros tres realizadores, obtuvo un premio Oscar el año pasado por retratar el desplazamiento forzado de palestinos en la región de Masafer Yatta, también en Cisjordania. Desde la obtención del galardón, los creadores del largometraje han sido objeto de múltiples agresiones.

De hecho, en marzo pasado, Hamdan Ballal, codirector del documental, fue arrestado durante la noche por fuerzas israelíes tras haber sido atacado por colonos poco después de una cena de Ramadán.