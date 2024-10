Fico reafirma ante el primer ministro de Ucrania sus "reservas" ante la hipotética entrada de Kiev en la OTAN

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha reafirmado ante su homólogo ucraniano, Denis Shmigal, sus "reservas" a la adhesión de Ucrania a la OTAN y valora que "probablemente no haya solución militar" a la guerra con Rusia.

"Hablo con franqueza. Hay reservas sobre la membresía de Ucrania en la OTAN, pero les apoyamos al cien por cien en lo que respecta a la Unión Europea. Su entrada será importante y valiosa para nosotros", ha dicho Fico tras reunirse con Shmigal cerca de la localidad ucraniana de Úzhgorod, en la frontera con Eslovenia.

Fico ha señalado, no obstante, que quizás haya otros países de la UE que no estén tan predispuestos a la entrada de Ucrania. "No es nuestro caso", ha incidido, al tiempo que ha elogiado los pasos dados por Kiev para acelerar este proceso.

"Mucho depende de ustedes, de sus reformas. Pero no pondremos ningún obstáculo en su camino", ha dicho Fico. "Somos dos países destinados a la cooperación y la amistad", ha señalado en otro momento del encuentro, informa el diario 'Korzár'.

Por su parte, Shmigal ha valorado que este tipo de encuentros son eficaces para ambos países y ha agradecido la ayuda eslovaca durante la invasión rusa, principalmente relacionada con la ayuda humanitaria.

Se trata de la segunda ocasión que ambos jefes de Gobierno se reúnen como parte de la 'hoja de ruta' conjunta pactada por ambos países en asuntos principalmente relacionados con proyectos de infraestructura, energéticos y económicos.