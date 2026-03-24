Filipinas declara el estado nacional de emergencia ante la crisis energética por la inestabilidad en Ormuz

Archivo - El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. (archivo) - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha firmado este martes la declaración de estado de emergencia para hacer frente a las posibles interrupciones en el suministro de combustible y estabilizar el sector energético del país, a la vista de la crisis en el estrecho de Ormuz.

Con esta declaración el gobierno filipino tiene margen de actuación para poner en marcha medidas coordinadas para garantizar un suministro energético "estable y suficiente", y de este modo "mitigar el impacto en la economía" de la crisis en Oriente Próximo.

"Como importador neto de productos petrolíferos, Filipinas sigue dependiendo en gran medida de fuentes externas de suministro de combustible y, por lo tanto, es vulnerable a interrupciones en la producción y el transporte mundial de petróleo, lo que puede afectar la disponibilidad y la entrega oportuna de los productos petrolíferos necesarios para sostener las necesidades energéticas internas", indica la orden firmada por el presidente, según recoge la agencia PNA.

Ante el "peligro inminente de un suministro energético críticamente bajo", Filipinas sostiene que son necesarias "medidas urgentes" para garantizar el abastecimiento de suministro energético.

Entre las medidas señaladas se contemplan planes de gestión del suministro, incluyendo "medidas de optimización de combustible, ajustes de carga y una aplicación más estricta de los esfuerzos de conservación".

La declaración de emergencia busca igualmente acelerar la transición hacia energías renovables, así como "promover el uso de vehículos eléctricos en el transporte público e integrar soluciones de energía limpia en sectores clave como la agricultura y la manufactura".

Otra de las patas del plan energético será elevar la concienciación pública para fomentar la eficiencia energética y cambiar comportamientos que vayan en línea con el ahorro energético.