Filipinas inaugura una base de la Guardia Costera en una zona en disputa del mar de China Meridional

Inauguración de una importante base de Filipinas en el mar de China Meridional - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE FILIPINAS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas ha inaugurado este jueves una importante base de la Guardia Costera en la disputada isla Pagasa, conocida también como isla Thitu, y que está administrada por Manila desde los años 70 pese a las reivindicaciones marítimas de Pekín en esta zona del mar de China Meridional.

"Esto no es solo un símbolo, es un paso permanente para demostrar que nuestra guardia costera está lista para defender nuestros intereses en el mar y proteger a nuestros compañeros pescadores, su sustento y, sobre todo, nuestra soberanía", ha señalado el ministro de Transporte, Banoy Lopez, durante el acto celebrado en Thitu.

La inauguración de la base forma parte del plan del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, de establecer más guardacostas en áreas estratégicas del litoral del país. "Su presencia demuestra que mantenemos nuestra promesa de defender siempre la soberanía de Filipinas", ha reiterado Lopez, según ha recogido el Ministerio.

Esto se produce después de que Filipinas informara a finales de marzo de que tiene intención de reanudar las conversaciones bilaterales con China para abordar el futuro de las zonas en disputa en el mar de China Meridional, que ha sido fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Thitu, que forma parte del archipiélago de las islas Spratly, fue anexada formalmente a Filipinas cuando el país creó el municipio de Kalayaan, perteneciente a la provincia de Palawan en 1978. Vietnam y Taiwán también reclaman la soberanía de este territorio.

Las aguas en disputa del mar de China Meridional están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.