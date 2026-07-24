Filipinas vuelve a acusar a China usar de cañones de agua en maniobras "peligrosas" contra sus barcos

Archivo - Imagen de archivo de un miembro de la Guardia Costera de China frente a embarcaciones filipinas. - Europa Press/Contacto/CCG - Archivo
MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Costera de Filipinas ha vuelto a acusar este viernes a buques chinos de hacer uso de gases lacrimógeno contra barcos filipinos en el marco de maniobras "peligrosas" perpetradas en aguas en disputa del mar de China Meridional, donde se ha registrado recientemente un aumento de la tensión entre las partes.
El incidente, el tercero de este tipo esta semana, ha tenido lugar cuando varias embarcaciones filipinas se disponían a entregar combustible a pescadores que se encontraban trabajando en la zona y se disponían a realizar, además, labores de patrullaje cerca del arrecife de Scarborough, conocido también como bajo de Masinloc, según informaciones del diario 'The Philippine Star'.
De momento, las partes no han informado de víctimas ni heridos, si bien los buques filipinos --un total de cuatro, entre ellos un barco de la Guardia Costero y otro de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos-- han podido completar su misión, tal y como han indicado los guardacostas.
Por la parte China, el incidente se ha visto protagonizado por doce embarcaciones de la Guardia Costera. Así, un total de dos buques filipinos se han visto alcanzados por los cañones de agua, mientras que otros dos "han sido sometidos a maniobras peligrosas que ponían en riesgo su seguridad", según estas informaciones.
La Guardia Costera de Filipinas ha condenado lo que ha calificado como "acciones peligrosas y poco profesionales" de la Guardia Costera de China y ha hecho hincapié en que el arrecife en cuestión "forma parte del territorio filipino y sus aguas circundantes".
El lunes, dos marinos de la Armada filipina resultaron heridos durante un enfrentamiento cerca del arrecife Second Thomas. El jueves, buques chinos dispararon cañones de agua contra otro buque cerca del arrecife Scarborough.