Finlandia pide 35 millones de euros a la UE para mejorar la protección frente al uso de drones

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Finlandia. - Europa Press/Contacto/Mateusz Slodkowski - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Finlandia han solicitado este jueves otros 35 millones de euros de la Comisión Europea para mejorar la protección frente al uso de drones y obtener sistemas de "neutralización" de este tipo de vehículos aéreos no tripulados a medida que continúa la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio del Interior finlandés ha indicado que esto permitirá a la Guardia Fronteriza hacer frente a esta amenaza y "controlar en mayor medida los drones en la frontera oriental y el golfo de Finlandia", según informaciones de la cadena finlandesa Yle.

La principal fase de contratación está prevista para el periodo 2027-2029, y la financiación de la UE cubrirá el 90% de los costes, según estima el Gobierno de Finlandia, que ha realizado su petición en el marco del Instrumento de Apoyo Financiero de la UE para la Seguridad de las Fronteras y la Política de Visados.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha manifestado que Kiev cuenta con información de Inteligencia que apunta a que Rusia está "desviando drones hacia los países bálticos y Finlandia para provocar incidentes que sirvan de provocaciones" en el marco de la guerra.