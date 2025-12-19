La FINUL entrega a Líbano el primer campo minado despejado desde los últimos enfrentamientos de Israel y Hezbolá

La FINUl entrega un campo minado despejado al Ejército libanés en el sur de Líbano - FINUL EN X

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha anunciado este viernes que ha entregado a las autoridades libanesas el primer campo minado despejado desde los últimos enfrentamientos entre Israel y el partido-milicia chíí libanés Hezbolá, que acordaron un alto el fuego en noviembre de 2024.

La misión, que ha realizado la entrega durante una ceremonia cerca de la 'Línea Azul' en la localidad de Blida, ha señalado que las labores de desminado comenzaron el 12 de agosto y han finalizado a principios de este mes. Durante el proceso, han encontrado 393 minas, que han sido destruidas 'in situ' en coordinación con el Ejército libanés, en un territorio de cerca de 2.000 metros cuadrados.

"La FINUL tiene previsto entregar más campos minados despejados próximamente", ha agregando, mientras que ha recordado que durante el último año han llevado a cabo varias operaciones de desminado, incluyendo dentro y alrededor de sus bases militares, en la 'Línea Azul' y mientras limpiaban los bloqueos de carreteras.

A petición del Gobierno de Líbano, los 'cascos azules' reanudaron el desminado humanitario en el sur de Líbano el pasado verano, casi dos años después de que se suspendieran las operaciones debido a los intercambios de disparos en la frontera, según reza un comunicado de la FINUL publicado en su página web.

SIN EVIDENCIAS DE REARME DE HEZBOLÁ

La portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel, ha asegurado que la misión no ha encontrado evidencias de rearme de la milicia desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel, que se encuentra en una "frágil" situación, a pesar de los "intentos por consolidar la estabilidad".

"Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el año pasado, no hemos visto al sur del río Litani evidencia de la entrada de nuevas armas, de la construcción de nueva infraestructura militar no estatal ni de movimientos militares por parte de actores no estatales", ha dicho en declaraciones a la agencia de noticias alemana dpa.

Sin embargo, antes y durante los combates, la FINUL observó e informó sobre actividades de actores no estatales, incluido Hezbolá, en la zona de operaciones del sur de Líbano, donde los pacificadores se encuentran "diariamente para dar seguimiento a la situación", tal y como ha remarcado Ardiel.

"Las fuerzas de paz patrullan e informan de sus observaciones a diario, y hasta el momento hemos descubierto casi 400 depósitos de armas y emplazamientos de infraestructura que hemos remitido al Ejército libanés para su eliminación, mientras que el propio ejército está haciendo descubrimientos similares", ha señalado.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.