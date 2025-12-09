La FIP eleva a más de 110 los periodistas asesinados en 2025: "Otro año altamente letal"

Chaleco de un periodista asesinado por Israel en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha cifrado este martes en 111 los periodistas asesinados a lo largo de este año, de los cuales el 46 por ciento de estas muertes se han registrado en la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva israelí contra el enclave palestino.

El informe anual sobre periodistas y profesionales de los medios asesinados en 2025, publicado en vísperas del Día de los Derechos Humanos, destacan "otro año altamente letal" para la profesión periodística, que, por tercer año consecutivo, afecta especialmente a la región de Oriente Próximo.

"Con 69 periodistas asesinados, incluidos 51 en Palestina, la región de Oriente Próximo y el mundo árabe ha representado el 62 por ciento de todos los profesionales de medios asesinados a nivel mundial", ha indicado la FIP, denunciando un "macabro récord".

Yemen ocupa el segundo lugar, con trece muertes, seguido de Ucrania, con ocho. Sudán ha registrado seis; India, cuatro; y varios países, como Filipinas, México, Perú y Pakistán, han perdido a tres periodistas cada uno.

En Asia-Pacífico, se han registrado un total 15 periodistas asesinados, pero además destaca por ser la región en la que más reporteros hay encarcelados por su trabajo: 277, de los cuales 143 están entre rejas en China, que "sigue siendo la cárcel más grande del mundo para profesionales de los medios de comunicación".

En Europa, ha habido diez asesinatos: es la tercera vez en los últimos años que registra un número tan elevado de periodistas aseseinados, primero en 2015 con la masacre de Charlie Hebdo en París, y luego en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

En África, nueve trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados este año, y "una vez más" Sudán ha sido "el epicentro de los asesinatos de periodistas en la región, con seis de las muertes". Por su parte, en América, la región ha registrado ocho asesinatos, lista que encabezan México y Perú.

Para la FIP, estas cifras ponen de relieve la concentración del peligro en las zonas de conflicto, a la vez que subrayan la necesidad de reforzar la protección de los profesionales de los medios de comunicación y de llevar ante la justicia a quienes matan periodistas.

Desde el lanzamiento de la lista anual de periodistas asesinados, la FIP ha registrado más de 3.150 muertes en todo el mundo, un promedio de 91 muertes al año, y 859 en los últimos años. En 2024, la FIP documentó 122 muertes.