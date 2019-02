Los fiscales citan al comité de la ceremonia inaugural de Trump por un posible caso de soborno

Publicado 05/02/2019 4:35:34 CET

NUEVA YORK, 5 Feb. (Reuters/EP) -

La Fiscalía de Manhattan ha citado al comité encargado de la ceremonia inaugural del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está siendo investigado por la posibilidad de que aceptara sobornos de sus mecenas a cambio de hacer concesiones en las futuras políticas de la Administración Trump, así como de garantizar acceso e influencia en la Casa Blanca a cambio de dinero.

"Acabamos de recibir una citación para documentos. Mientras estamos revisando la citación, nuestra intención es cooperar con la investigación", ha señalado un portavoz del comité en una declaración.

Según han informado los diarios estadounidenses 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times', la citación solicita documentos relacionados con los donantes y los gastos del comité.

Las leyes de campaña restringen el dinero que pueden recibir los candidatos durante su carrera a la Casa Blanca, pero un "comité inaugural" puede recibir dinero ilimitado.

'The Wall Street Journal' informó en diciembre de que los fiscales estaban investigando si el comité de la ceremonia inaugural había gastado parte de los 107 millones de dólares que había recaudado de los donantes.

La investigación trata de averiguar si algunos de los donantes del comité dio dinero a cambio de concesiones políticas, influyendo en los cargos de la Administración o el acceso a la Administración Trump, según el diario.

Los fiscales también han mostrado interés en conocer si algún extranjero donó de forma ilegal al comité, según 'The New York Times'. La ley federal prohíbe las contribuciones extranjeras a los fondos inaugurales.

La cantidad recaudada por el comité inaugural de Trump, presidido por el inversor Thomas Barrack, fue la más grande de la historia, según documentos presentado por la Comisión Federal de Elecciones.