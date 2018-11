Los fiscales de EEUU investigan al mayor banco de Japón, según 'The New York Times'

Publicado 22/11/2018 3:58:13 CET

WASHINGTON, 22 Nov. (Reuters/EP) -

Los fiscales de Estados Unidos están investigando los sistemas que utiliza el banco más grande de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), para rastrear el blanqueo de dinero, según ha informado este miércoles el diario estadounidense 'The New York Times".

El litigio es parte de los intentos del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York para castigar a MUFG por romper las normas contra el blanqueo de dinero, según el diario.

El banco fue citado por los fiscales federales de Manhattan a finales de 2017 después de que el Estado de Nueva York señalara en un expediente judicial que el banco había ignorado de forma intencional un filtro interno diseñado para impedirle hacer negocios con compañías y personas en las listas de sanciones internacionales.

El banco recibió una multa de cientos de millones de dólares en 2014 por engañar a los reguladores estadounidenses sobre sus transacciones con países sancionados, incluido Irán.