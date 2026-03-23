La Fiscalía de Brasil, a favor de conceder a Bolsonaro el arresto domiciliario

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. - Fellipe Sampaio/Supreme Court of / DPA - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Brasil se ha mostrado a favor de conceder el arresto domiciliario al expresidente Jair Bolsonaro, en un escrito al Tribunal Supremo, en medio de una nueva crisis de salud que le ha mantenido ingresado más de una semana y que ha servido de base para que su defensa haya solicitado de nuevo el favor penitenciario.

El fiscal general, Paulo Gonet, se ha hecho eco del último informe médico presentado por los abogados de Bolsonaro, en el que se recomienda "una flexibilización del régimen" penitenciario, "en línea con lo que permite el Tribunal Supremo en circunstancias similares".

Asimismo, considera que el actual estado de salud de Bolsonaro "requiere de la atención constante y minuciosa que el entorno familiar, y no de la que el sistema penitenciario actual puede ofrecerle", y apunta que el Estado tiene obligación de "preservar la integridad física y moral" de las personas a las que custodia.

Bolsonaro --que cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022-- fue ingresado el pasado 13 de abril en el Hospital DF Star de Brasilia, aquejado de una bronconeumonía bacteriana, después de sufrir fiebre alta, sudoración y escalofríos durante la noche anterior.

El último parte destaca una "evolución favorable" y no descarta que que reciba el alta de la unidad de cuidados intensivos en las próximas horas. En diciembre de 2025, Bolsonaro fue trasladado a un área especial de la cárcel de Papuda tras infringir varias veces las medidas cautelares de su arresto domiciliario.

"El paciente continúa con terapia antibiótica intravenosa, soporte clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora. Si el paciente sigue mostrando una evolución satisfactoria, deberá ser dado de alta de la unidad de cuidados intensivos en las próximas 24 horas", señala el parte médico.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido una constante en los últimos años. En septiembre, cuando aún permanecía bajo arresto domiciliario, y dos veces más en enero de este año cuando ya había sido trasladados a las instalaciones de Papuda.