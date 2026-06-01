La Fiscalía de Colombia asegura que no hay "prueba o indicio" de que se haya alterado el censo electoral

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro (archivo) - Jorge Londono / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Colombia, Gregorio Eljach Pacheco, ha asegurado este lunes que no hay "prueba o indicio" de que se haya variado el censo electoral, como apuntó en la víspera el presidente del país, Gustavo Petro, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que han superado el candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, y el del oficialismo, Iván Cepeda.

"En relación con la supuesta variación del software de preconteo de los votos, la última semana, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la función de vigilancia técnica que ha realizado a lo largo de este proceso, está en condiciones de asegurar que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el presidente", ha señalado en un vídeo difundido en redes sociales.

El magistrado ha agregado que "tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular". "Las afirmaciones que se nos ha suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados. Mis delegados en el proceso electoral dan cuenta de que en ninguno de los casos señalados por el señor presidente de la República hay evidencias que confirmen sus afirmaciones", ha asegurado.

Pacheco, que ha pedido a Petro que le haga llegar las evidencias que puedan "respaldar cada una de sus afirmaciones", ha recordado que "no existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que otorgue al presidente competencia para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales, ni en el preconteo, ni en la etapa de escrutinio".

Asimismo, ha aprovechado para mencionar la "buena marcha del proceso electoral" y asegurar que "están dadas las condiciones para realizar la segunda vuelta presidencial con plenas garantías para todos los ciudadanos y los candidatos presidenciales que se mantienen en la contienda", que tendrá lugar el próximo 21 de junio.

Las declaraciones del fiscal llegan después de que el mandatario colombiano manifestara que "no acepta" los resultados del preconteo electoral, alegando que "los algoritmos del software de conteo y escrutinio (...) fueron variados y agregaron 800.000 cédulas más de personas que están en el censo oficial presentado", una denuncia suscrita en un primer momento por Iván Cepeda, si bien se ha desdicho en la jornada de este lunes asegurando que hasta el momento no ha encontrado "evidencia" de este hecho.