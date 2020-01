La Fiscalía de EEUU no revisará la sentencia del hijo del expresidente de Honduras condenado por narcotráfico

Publicado 02/01/2020 6:41:45 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York ha rechazado revisar la sentencia de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, condenado por narcotráfico.

En la moción, presentada en octubre, Lobo consideraba que su proceso no había sido "justo e imparcial" y proporcionaba una serie de argumentos para sostener su opinión, según ha recogido el diario local 'La Prensa'.

Así, entre las alegaciones de Lobo se encuentra que su abogado defensor no fue efectivo porque no proporcionó objeciones a los datos de la Comisión de Sentencia, no pudo obtener "información relevante" y le dio un consejo "inexacto" sobre la exposición de la sentencia en relación a su declaración de culpabilidad.

Lobo se declaró culpable de tráfico de cocaína a Estados Unidos en 2016. Según el acta de acusación, cometió el delito entre 2009 y 2014, período en que su padre fue presidente del país, tras un golpe de Estado que expulsó a Manuel Zelaya del poder.