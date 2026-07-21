La Fiscalía húngara allana una de las oficinas del partido del ex primer ministro Viktor Orbán

Archivo - Viktor Orbán, ex primer ministro de Hungría. - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía húngara ha allanado este martes las oficinas del partido Fidesz en las que se encuentran sus servidores de internet, según ha informado la propia formación del ex primer ministro Viktor Orbán, quien dejó el poder 16 años, después de salir derrotado en las pasadas elecciones parlamentarias de abril.

"Los fiscales han aparecido en el centro de datos del servidor de Fidesz sin previo aviso con la intención de incautar todo el sistema de comunicación y la base de datos del partido. ¡Esto nunca ha sucedido en Hungría desde que acabó el comunismo en 1990!", ha protestado la formación de Orbán en redes sociales.

La queja sostiene que el actual partido en el poder, Tisza, ante la imposibilidad de acabar políticamente con Fidesz, busca hacerlo ahora por medios legales y ha reiterado que no se amedrentarán ante estas "amenazas" y la "tiranía agresiva" del partido del actual primer ministro, Peter Magyar.

Por su parte, Magyar se ha hecho eco de estas denuncias y ha declarado que están a la espera de que la Fiscalía dé a conocer más datos sobre lo ocurrido.

La prensa húngara ha adelantado que la operación se ha producido en las oficinas del partido en la ciudad de Bacs-Kiskun, en el sur del país, y relacionada con la supuesta malversación de 17.000 millones de florines (unos 47 millones de euros) del Fondo Nacional de Cultura en subvenciones estatales a artistas y organizaciones vinculadas a Fidesz a través de procesos poco transparentes.