La Fiscalía de París abre una investigación para "apoyar a las familias francesas" afectadas por el incendio en Suiza

Memorial cerca del bar donde un incendio causó 40 muertos y más de un centenar de heridos durante las celebraciones de Nochevieja en Crans-Montana (Suiza) - Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de París ha anunciado este lunes que ha abierto una investigación para "apoyar a las familias francesas" afectadas por el incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana durante la celebración de Nochevieja, que se saldó con 40 muertos y más de un centenar de heridos.

"Tras el trágico incendio en el hotel 'Le Constellation' de Crans-Montana, en a víspera de Año Nuevo de 2026, la Fiscalía de París ha abierto una investigación paralela el 5 de enero para apoyar a las familias francesas en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades suizas", reza un comunicado.

El organismo ha recordado que, según el balance del Ministerio de Exteriores, nueve de los fallecidos eran franceses, entre ellos varios menores de edad, incluida una de 14 años, mientras que otras 23 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

"Las autoridades suizas siguen siendo responsables de investigar los hechos y determinar las responsabilidades", ha explicado, indicando que su unidad de 'accidentes colectivos' ha abierto la investigación para proporcionar a las víctimas y sus familias "un punto de contacto único en Francia y facilitar la comunicación con las autoridades suizas en caso necesario".

La investigación la gestiona la oficina central para la represión de la violencia contra las personas (OCRVP, por sus siglas en francés) de la dirección nacional de la Policía Judicial. La federación francesa de víctimas se está movilizando también para ofrecer apoyo psicológico y jurídico a víctimas y familias.

Este anuncio ha llegado horas después de que la Policía del cantón suizo de Valais confirmara que ha podido identificar a las 40 víctimas mortales del incendio, la mitad de ellas menores de edad. El incendio, según informaciones preliminares, tuvo su origen en unas bengalas adheridas a botellas de champán que comenzaron a quemar el techo.