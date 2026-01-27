La Fiscalía de París abre una investigación contra Kick y solicita órdenes de arresto contra sus directivos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Francia. - Rachel Sommer/dpa - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de París ha anunciado este martes la apertura de una investigación formal contra la plataforma Kick y ha solicitado órdenes de arresto en contra de sus directivos por no acudir a una citación previa en el marco de unas pesquisas preliminares abiertas tras la muerte en directo del 'streamer' Jean Pormanove.

La Fiscalía ha abierto una investigación por, entre otros, "blanqueo de un crimen o delito de una banda organizada"; "falta de asistencia a una persona en peligro"; "falta de prevención de un delito o infracción contra la integridad física"; o "difusión de una grabación que atenta deliberadamente contra la integridad de una persona", según un comunicado remitido a Europa Press.

Las pesquisas, a manos de un juez de instrucción, "permitirán un análisis más profundo de los esquemas financieros de la empresa", a la luz de "flujos financieros sospechosos" que apuntan a vínculos entre la empresa y el canal del 'streamer' que murió en directo.

La muerte de Raphael Graven, alias Jean Pormanove, en agosto de 2025 provocó indignación en Francia y planteó preguntas sobre la regulación de las plataformas de streaming en el país, especialmente sobre Kick, que tiene su sede en Australia.

Pormanove estuvo durante doce días siendo maltratado por Owen Cenazandotti, de 26 años, y Safine Hamadi, sufriendo, entre otros, estrangulamientos, puñetazos, insultos e incluso siendo disparado sin protección con bolas de pintura. El hombre, exmilitar de 46 años, murió en directo mientras dormía. Pese a ello, la autopsia concluyó que su muerte no se debió a la participación de terceros.

La Fiscalía de Niza ya abrió en agosto una investigación sobre "las causas de la muerte" del 'streamer'. La viceministra de Inteligencia Artificial y Tecnología Digital de Francia, Clara Chappaz, denunció el incidente en redes sociales como "un horror absoluto".

En paralelo, Cenazandotti, alias Naruto, y Safine Hamadi han sido detenidos en el marco de una investigación abierta en 2024 por distintos cargos, entre ellos "violencia de grupo", "violencia de grupo contra un menor" y "abuso de debilidad", si bien los hechos responden a transmisiones en directo anteriores a la muerte de Pormanove, según recogen medios franceses.