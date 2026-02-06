La Fiscalía de Polonia emite una orden de arresto contra un exministro de Justicia asilado en Hungría

Archivo - El exministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro - Europa Press/Contacto/Fot. Tedi/Newspix.Pl

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Polonia ha emitido este viernes una orden de arresto contra el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, acusado de malversación de fondos públicos y quien se encuentra en Hungría después de que el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le concediese asilo político.

El Ministerio Público polaco ha detallado en un comunicado que no ha podido realizar las diligencias procesales pertinentes en el marco de las investigaciones en su contra debido al "paradero desconocido del sospechoso" tras emitir una primera orden de arresto el pasado 7 de noviembre de 2025 que finalmente no se llegó a cumplir.

"En vistas de lo anterior, la Fiscalía ha emitido una orden de arresto contra el sospechoso Zbigniew Ziobro. La búsqueda será realizada por la Jefatura de Policía de Varsovia", ha indicado, agregando que la decisión se toma en virtud del artículo 279 del Código Penal polaco.

El abogado del afectado, Bartosz Lewandowski, ha señalado en redes sociales que la orden de arresto y la difusión de una imagen de una persona "presuntamente inocente", así como "la explotación triunfal de este hecho por políticos del actual Gobierno", confirman "la exactitud de la tesis" de su cliente de que "no tiene posibilidad de un juicio justo en Polonia y que concederle protección internacional estaba plenamente justificado".

"Este es otro uso de las instituciones para acciones desproporcionadas que no sirven para asegurar el curso correcto del proceso, sino que tienen como objetivo reprimir y estigmatizar a una persona cubierta por la presunción de inocencia", ha sentenciado.

Ziobro, que lideró la citada cartera ministerial entre 2015 y 2023, está siendo investigado por 26 posibles delitos. Los investigadores sospechan que el exministro "fundó y lideró una organización criminal" que incluía a otros funcionarios para desviar en total más de 35 millones de euros.

El titular de Justicia polaco, Waldemar Zurek, calificó de "inaceptable" la decisión de Hungría de otorgar asilo político a Ziobro --miembro del ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS)--, aludiendo a que suponía una injerencia de Budapest en un proceso judicial en marcha.

Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, acusó al Gobierno del primer ministro polaco, Donald Tusk, de "perseguir a quienes piensan de manera diferente al Gobierno" y "querer meter en prisión a diputados de la oposición".

Todavía se desconoce si Ziobro será detenido, puesto que el exministro se encuentra actualmente en Hungría. El extitular de Justicia también ha sido investigado por su presunta implicación en el escándalo de escuchas ilegales a miembros de la oposición y periodistas con el programa espía israelí Pegasus.