La Fiscalía presenta una moción para que no se retiren los cargos contra dos acusados por la muerte de Hariri

Publicado 21/02/2018 17:08:31 CET

LA HAYA, 21 Feb. (Reuters/EP) -

La Fiscalía ha presentado este miércoles una moción ante el Tribunal Especial para Líbano (TEL) en la que solicita que se mantengan los cargos contra dos de los cuatro acusados por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005 en un atentado con bomba que se cobró la vida de otras 21 personas.

El fiscal Alexander Milne ha intentado frenar una petición anterior de la defensa en la que pide la retirada de los cargos contra estos dos sospechosos.

El abogado defensor que ha designado la corte de La Haya, Vincent Courcelle-Labrousse, las pruebas presentadas por la Fiscalía, que se basan principalmente en el análisis de datos sobre las comunicaciones de los acusados, "se han construido en un mundo de ficción".

El abogado de Hussein Hassan Oneissi ha argumentado que "no hay huellas, no hay fotos, no hay textos, no hay correos electrónicos" que vinculen a su cliente con el atentado contra Hariri. Los representantes legales de Salim Jamil Ayash también han alegado que la acusación no ha podido aportar pruebas suficientes.

Milne, por su parte, ha admitido ante los jueces del tribunal internacional que hay "una falta de evidencias directas", si bien ha considerado que las pruebas circunstanciales son contundentes. "El patrón emerge cuando se ven todas las piezas", ha aseverado.

Los cuatro sospechosos están imputados por conspirar para cometer un acto terrorista y por homicidio, aunque en este caso en diferentes grados de participación, ya sea como autores o como cómplices. Los otros dos acusados no han solicitado tal retirado de cargos. Todos están siendo juzgados 'in absentia'.

El TEL fue creado en 2009 con sede en La Haya después de que el Gobierno de Líbano admitiera que carecía de los recursos necesarios para llevar a cabo estas pesquisas. El proceso judicial se encuentra a mitad de recorrido.