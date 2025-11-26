La Fiscalía surcoreana pide 15 años de cárcel para el ex primer ministro Han Duck Soo en relación con la ley marcial

Archivo - El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck Soo en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo especial de fiscales de Corea del Sur ha reclamado este miércoles una condena de 15 años de cárcel contra el ex primer ministro Han Duck Soo por los cargos de connivencia en la decisión del expresidente Yoo Suk Yeol de imponer en diciembre de 2024 la ley marcial, una polémica medida que terminó con su salida del poder.

El fiscal Cho Eun Suk ha formulado esta petición en el último día de las vistas en el juicio contra Han en un tribunal de la capital, Seúl, en la que ha afirmado que el ex primer ministro "fue la única persona que pudo haber detenido la situación de insurrección en este caso", pese a lo cual "abandonó su deber como servidor de la nación y participó en el crimen de insurrección antes y después de la declaración de la ley marcial".

Han ha sido imputado por connivencia con el líder de una insurrección, jugar un papel clave en la misma y perjurio, motivo por el que el fiscal ha insistido en que "el caso fue un acto de terrorismo contra la democracia de Corea del Sur". "La nación y la población en su conjunto fueron las víctimas", ha destacado.

"Al castigar con firmeza al acusado, garantizamos que esta desafortunada historia de Corea del Sur no se repite", ha argumentado, tras lo que Han ha vuelto a negar las acusaciones y ha reiterado que intentó tumbar la decisión de Yoon, si bien sus acciones "no fueron suficientes" para lograrlo, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El propio Yoon fue imputado hace cerca de dos semanas por "colaboración con el enemigo" por el despliegue de drones en Corea del Norte, en una maniobra para supuestamente exacerbar las tensiones con Pyongyang para justificar su controvertida decisión de aplicar la ley marcial, que sumió al país en una grave crisis y provocó su caída y la del Gobierno entonces en el poder.