La Fiscalía del TPI abre una investigación contra Bielorrusia por posibles delitos de lesa humanidad

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha informado este jueves de la apertura de una investigación contra Bielorrusia por posibles delitos de lesa humanidad, incluyendo persecución política, deportaciones forzadas y persecución.

El TPI ha analizado una denuncia presentada por Lituania en 2024, como país afectado por estos supuestos delitos, "cometidos por las autoridades" y "alentados o aprobados por las más altas esferas del Gobierno".

"Existe fundamento razonable para creer que los actos coercitivos que condujeron a las deportaciones constituyeron una conducta contra opositores, reales o percibidos, del Gobierno de Bielorrusia, para cumplir o promover una política de Estado", ha señalado la Fiscalía.

Asimismo, ha establecido que existe "una base razonable para creer que estos crímenes fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, considerando su gran escala, el número de víctimas y la naturaleza organizada de los actos".

Este caso supone una de las pocas veces que un Estado miembro del TPI denuncia a los líderes de otro país vecino por persecución interna y crímenes en la frontera.

Lituania, así como otro países que comparten frontera con Bielorrusia, han venido denunciando en los últimos años que Minsk promueve una "inmigración ilegal" como parte de una guerra híbrida en repesalia por su apoyo a Ucrania.